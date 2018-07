Al via festival Drodesera a Centrale Fies

(ANSA) - TRENTO, 5 LUG - Al via sabato 7 luglio alla Centrale Fies di Dro la 38/a edizione di 'Drodesera', il festival delle arti contemporanee intitolato quest'anno 'Supercontinent²', con la prima mostra antologica dedicata all'artista Giovanni Morbin e curata da Denis Isaia.

In serata si terrà il 'Concerto a Perdifiato', una performance in cui 22 volontari useranno un particolare strumento ideato dall'artista "che unisce bocca e orecchio e permette di parlare a se stessi". La serata si concluderà con il dj set di Federico Gabrielli (Flora Protection Unit) nel parco di Centrale Fies.

Sono inoltre aperte le prenotazioni per gli spettacoli del festival, dal 20 al 28 luglio, telefonando al numero 0464 504700.