Maltempo: sopralluogo del governatore Rossi a Moena

(ANSA) - TRENTO, 4 LUG - Il governatore del Trentino, Ugo Rossi, ha effettuato questa mattina un sopralluogo a Moena colpita dal violento nubifragio di ieri. "Un grande grazie alla Protezione civile e a quanti si stanno adoperando per il ripristino", afferma Rossi.

"Siamo vicini - aggiunge - alle comunità della Val di Fassa.

Mi sono recato sul luogo per monitorare l'evolversi della situazione per tornare presto alla normalità e ridurre i disagi".