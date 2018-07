Maltempo: sindaco Moena, si sta reagendo bene

(ANSA) - MOENA (TRENTO), 4 LUG - "E' un disastro, ma si sta reagendo bene. Sono arrivati tanti volontari da tutto il Trentino, si fa tanto per tornare alla normalità, ma c'é ancora tanto da fare", così il sindaco di Moena Edoardo Felicetti. "In previsione delle nuove precipitazioni stiamo monitorando la situazione. I vigili del fuoco stanno liberando il letto del fiume esondato. Stanno togliendo il materiale che via via continua a scendere. Ieri i volontari hanno lavorato fino alle 3 di notte e anche questa notte ci sarà qualcuno che monitorerà la situazione".

"Per quanto riguarda i turisti che hanno scelto questa meta possiamo dire che la zona é sicura e sotto controllo. I turisti devono comunque verificare che la struttura che hanno scelto sia agibile e qualora non lo fosse l'Apt si preoccuperà di trovare alternative", ha detto il sindaco di Moena. (ANSA).