Maltempo: a Moena e San Pellegrino danni a rete telefonica

(ANSA) - TRENTO, 04 LUG - Ha provocato seri danni anche alla rete telefonica fissa e mobile l'ondata di maltempo che ha colpito il Trentino.

A Moena, in particolare, l'esondazione del rio Costalunga ha divelto i cavi in fibra ottica e rame in prossimità di uno dei ponti che sovrastano il torrente. Altre due frane lungo la statale che collega Moena con il Passo San Pellegrino hanno interrotto i collegamenti telefonici del Passo.

Al momento, riferisce una nota di Tim i cui tecnici sono pronti ad intervenire, "i luoghi colpiti non sono accessibili in quanto sono in corso verifiche di stabilità e di pulizia della sede stradale da parte dei vigili del fuoco". In ogni caso, precisa la società telefonica, "le operazioni di ripristino dei collegamenti danneggiati si presentano alquanto complesse e con tempi non prevedibili anche a causa del persistere delle condizioni di maltempo nella zona". (ANSA).