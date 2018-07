Kurz, noi con Berlino su respingimenti

(ANSA) - VIENNA, 4 LUG - "L'Austria condivide con la Germania l'obiettivo" di respingere i migranti verso il Paese di primo ingresso dove sono stati registrati. "Ora vediamo cosa vuole fare" Berlino "poiché non è ancora chiaro. In ogni caso non chiuderemo alcun accordo che appesantirà" la pressione sull'Austria. Così il cancelliere Sebastian Kurz parlando al giornale radio del mattino, che aggiunge: "Le misure annunciate ieri" dalla Germania "per le frontiere meridionali, significano che i controlli saranno intensificati".