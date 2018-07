Evans al via della Dolomiti Superbike

(ANSA) - BOLZANO, 4 LUG - Sabato al via della 24esima Südtirol Dolomiti Superbike di Villabassa, in Val Pusteria, ci sarà anche Cadel Evans.

L'organizzatore Kurt Ploner da sempre ospita nelle griglie della Dolomiti Superbike fior di campioni del mondo, e non si scompone facilmente davanti a nomi altisonanti, ma scorrendo l'elenco iscritti tra i master ha scoperto l'iscrizione nella notte di martedì di Cadel Evans, fatta via web come i comuni bikers.

Il vincitore del Tour de France 2011 e dei Mondiali su strada 2009 ha anche un passato medagliato nella mtb, nelle categorie junor e under23, e la conquista della Coppa del Mondo di mtb.

Sabato Cadel Evans sarà al via della 119 km, il percorso lungo della mitica gara di mtb dell'alta Pusteria. Non sarà il solo grande campione delle due ruote. A fargli compagnia anche campioni del mondo come Lakata, Ilias, Ferreira, Paulissen e Debertolis e atleti del calibro di Paez, del campione europeo 2018 Medvedev. (ANSA).