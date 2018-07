Astat, meno morti e feriti 2017 in A.A.

(ANSA) - BOLZANO, 4 LUG - L'Astat ha pubblicato i dati riguardanti il numero di incidenti stradali. Cala anche il numero delle patenti ritirate. L'Istituto provinciale di statistica rende noto che nel 2017 in provincia di Bolzano sono stati registrati 1.660 incidenti stradali con persone ferite o morte, in media 4,5 incidenti al giorno. Il numero di morti è stato pari a 30 (erano 38 l'anno precedente), i feriti registrati sono stati 2.169. Secondo i dati Astat nel 2017 sono state ritirate 624 patenti per guida in stato di ebbrezza, 6,3% in meno rispetto all'anno precedente.