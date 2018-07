Scontro fra motorino e bici, 2 feriti

(ANSA) - BOLZANO, 3 LUG - A Bronzolo alle ore 7.30 si è verificato un grave incidente. Per cause in via di accertamento un motorino si è scontrato frontalmente con un ciclista. Ad avere la peggio è stato il ciclista di 48 anni che è stato portato all'ospedale di Bolzano con ferite gravi. Leggermente ferito anche il conducente dello scooter, un uomo del luogo.

Sono intervenuti il medico d'urgenza e la Croce rossa, un'ambulanza della Croce bianca e la polizia municipale.