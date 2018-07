Sanità:sarà sciolto contratto con Schael

(ANSA) - BOLZANO, 3 LUG - "Dopo aver valutato attentamente la situazione che si è venuta a creare negli ultimi tempi, non ultima la questione delle assicurazione per medici ed infermieri, siamo giunti alla conclusione di sciogliere il contratto con il direttore generale dell'azienda sanitaria, Thomas Schael". Lo ha detto l'assessora alla sanità Martha Stocker dopo la riunione della Giunta provinciale.

La Giunta oggi ha analizzato tutte le documentazioni e le mail antecedenti il mancato rinnovo delle assicurazioni ed è giunta alla conclusione che non ci siano più le condizioni per una collaborazione proficua. "Per lo scioglimento del contratto troveremo una soluzione condivisa in tempi brevi", ha detto Stocker.