Migranti: senatori Svp,chiudere Brennero sarebbe antistorico

(ANSA) - BOLZANO, 3 LUG - "Chiudere la frontiera del Brennero vorrebbe dire portare indietro le lancette della storia. Non ci sarebbe nulla da guadagnarci né per l'Italia, né per l'Austria, né per l'Europa". Lo affermano i senatori della Svp, Dieter Steger, Julia Unterberger e Meinhard Durnwalder commentando le dichiarazioni del ministro degli interni, Matteo Salvini, rispetto "al presunto vantaggio per l'Italia dalla chiusura del Brennero". "Il Brennero - dichiara Steger - non è un confine come gli altri. È grazie al suo abbattimento che la nostra minoranza ha potuto rinsaldare il legame linguistico, storico e culturale con l'intero Tirolo, fino a sviluppare il progetto dell'Euregio che coinvolge anche il Trentino". "Parliamo di una piccola Europa nel cuore dell'Europa - aggiunge Steger - un esempio di collaborazione e di amicizia che va oltre i singoli paesi e che ha dimostrato il valore più profondo del progetto continentale".