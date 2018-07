Forray capitano della Dolomiti Energia fino al 2021

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - Il playmaker italo-argentino Toto Forray rimarrà capitano della Dolomiti Energia Trentino fino al 2021. Ha infatti rinnovato il contratto triennale per la sua ottava stagione in maglia bianconera.

Il capitano della Dolomiti Energia non ha mai saltato una partita ufficiale con la squadra trentina: 2.618 i punti segnati da Forray, che è il migliore di sempre per i bianconeri in serie A in quanto ad assist (391) e recuperi (208), oltre che come partite giocate nella massima lega nazionale (155).