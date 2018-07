Fisica: a Trento laboratorio su tecnologie quantistiche

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - A Trento arriva il laboratorio congiunto sulle scienze e tecnologie quantistiche, nato dalla collaborazione tra Università, Cnr e Fondazione Kessler. Sarà promosso un bando internazionale per cercare il direttore, uno per lanciare il dottorato di ricerca, per la prima volta di taglio interdisciplinare, con il finanziamento di due progetti 'trentini' tra gli 11 individuati nella prima selezione europea sulle tecnologie quantistiche.

Sono queste le prime azioni concrete per dare struttura a 'Quantum@Trento', l'iniziativa nata per promuovere attività di ricerca, didattica e trasferimento tecnologico nel campo delle scienze e tecnologie quantistiche. Istituzioni di ricerca e aziende del territorio lavoreranno fianco a fianco per intercettare i finanziamenti (circa 1 miliardo di euro) previsti dalla Commissione europea.