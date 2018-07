Dl dignità: Moser, grande incertezza

(ANSA) - BOLZANO, 3 LUG - Per il presidente dell'Unione commercio turismo e servizi Alto Adige, Philipp Moser, la reintroduzione della causale nei contratti a termine genera "grande incertezza". Il cosiddetto "Decreto dignità" prevede, tra le altre cose, la reintroduzione della causale nei contratti a termine. L'Unione commercio turismo servizi Alto Adige è molto critica verso questa decisione, perché non limiterà solo l'utilizzo di contratti a termine, ma genererà anche ulteriore incertezza e, allo stesso tempo, maggiori costi per le aziende.

"Specialmente per il settore commercio e servizi, questa nuova limitazione nell'assunzione di collaboratori appare particolarmente problematica, perché le aziende necessitano di strumenti di flessibilità legati alla stagionalità e alla situazione congiunturale", critica il presidente dell'Unione Philipp Moser, che interpreta il decreto come un segnale negativo da parte del nuovo governo.