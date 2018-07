Consiglio trentino, al via dibattito su ddl orsi e lupi

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - Avviata oggi in Consiglio provinciale, a Trento, la discussione del disegno di legge Dallapiccola sulla gestione di orsi e lupi.

Il documento, già approvato dalla terza commissione con l'astensione del Pd, prevede il passaggio dallo Stato alla Provincia della gestione di lupi e orsi in Trentino, fino al loro possibile abbattimento. Le minoranze, pur favorevoli al testo, hanno chiesto e ottenuto la discussione senza tempi contingentati, "al fine di poter lavorare con la necessaria attenzione ed intensità".

L'assessore Dallapiccola ha presentato in aula quello che ha definito "un tema controverso rispetto al quale è difficile trovare una soluzione di equilibrio. L'intento non è quello di estinguere queste due specie, quanto piuttosto di rispondere a legittime preoccupazioni, pur con un approccio scientifico e ragionato, basato su monitoraggio e sulla condivisione".

Davanti al palazzo della Regione, un gruppo di animalisti ha manifestato chiedendo il ritiro del disegno di legge.