Cinema: si gira 'Whitefall' nelle valli di Fiemme e Fassa

(ANSA) - TRENTO, 3 LUG - Al via il 7 luglio, nei boschi delle valli di Fassa e Fiemme, in Trentino, le riprese della serie cinematografica in lingua inglese dal titolo 'Whitefall', del regista, sceneggiatore e produttore ladino Giacomo Gabrielli, 28 anni di Moena e titolare della Filmart.

Una serie di 11 episodi ambientata in un imprecisato Paese anglosassone e girata nella zona 'cascata' di Cavalese, al Passo Manghen, al Passo San Pellegrino, nel comune di Soraga, in quello di Moena e con un passaggio alle 'piramidi' di Segonzano, in Val di Cembra.

'Whitefall' racconta l'avventura di due bracconieri smarriti nel bosco e incapaci di uscirne. Il ruolo dei protagonisti è interpretato da due attori già noti al mondo del cinema indipendente e della televisione: il professionista di origini albanesi Rimi Bequiri e il fassano Igor Bonelli, già co-protagonista della prima stagione della serie 'Un passo dal cielo' con Terence Hill. A far parte del team, tutti giovani fra i 19 e i 30 anni.