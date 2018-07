Astat, in Alto Adige 2.165 matrimoni

(ANSA) - BOLZANO, 03 LUG - Nel 2017 si sono sposate in provincia di Bolzano 2.165 coppie, l'1,4% in più rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'Istituto provinciale di statistica (Astat).

La quota dei matrimoni celebrati con rito civile (67,6%) rimane alta. Inoltre nel 2017 sono state registrate 185 convivenze di fatto e 51 unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Secondo l'Astat il tasso di nuzialità si attesta a 4,1 matrimoni per 1.000 abitanti che supera nettamente la media nazionale (3,4‰), che altrimenti viene superata solo da Campania, Calabria e Sicilia.