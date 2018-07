I centri-transito tedeschi che 'inguaiano' l'Italia

(ANSA) - BERLINO, 3 LUG - Sono i centri-transito il pilastro dell'accordo sulla migrazione secondaria fra Angela Merkel e il ministro dell'Interno Horst Seehofer: una vecchia ipotesi rigettata nel 2015 dalla Grosse Koalition dell'epoca. L'intesa, che parte con le parole "concordiamo un migliore ordine, una guida e una limitazione della migrazione secondaria", si regge su tre punti. 1) "Un nuovo regime di frontiera ai confini tedesco-austriaci, il quale assicuri che venga impedito l'ingresso ai richiedenti asilo per i quali sono competenti altri paesi Ue". 2) L'istituzione di "centri-transito, dai quali i richiedenti asilo possano essere mandati direttamente nei paesi competenti (respingimenti sulla base di una finzione giuridica del non ingresso). Non vogliamo agire per questo in modo non concordato, ma sancire accordi di amministrazione con i paesi colpiti". 3) "Nei casi in cui Paesi rifiutino gli accordi amministrativi sui respingimenti diretti, ci sarebbe un respingimento al confine tedesco-austriaco sulla base di un accordo con l'Austria".

I centri-transito dovrebbero essere posti proprio al confine con l'Austria, in una zona lunga 30 km: si troverebbero in territorio tedesco, ma chi arriva nei centri non sarebbe giuridicamente ancora entrato in Germania. In questi centri, simili a quelli che esistono negli aeroporti, scatterebbero procedure d'asilo più veloci: i migranti già registrati in altri Paesi verrebbero rispediti indietro, se con quei paesi vi fossero degli accordi che lo consentono. In caso negativo, verrebbero rimandati in Austria. Per evitare questa situazione, Vienna potrebbe, come ha già annunciato, decidere di chiudere il Brennero per proteggere le frontiere con l'Italia. E il problema tornerebbe a pesare su Roma, che per il momento ha negato la possibilità di accordi in materia con Berlino. Le modalità precise di funzionamento dei centri non sono ancora chiare: Seehofer ha affermato che non sarebbero campi di detenzione, perché chi vi arriva "sarebbe libero di tornare in Austria, ma non di entrare in Germania".(ANSA).