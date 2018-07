Commercio, 200 serate di shopping

(ANSA) - BOLZANO, 2 LUG - "I centri urbani attrattivi sono alla base della varietà dell'offerta e dell'elevata qualità della vita": Lo dice l'Unione di commercio locale che propone per l'estate 200 serate di shopping in 30 paesi e nelle città dell'Alto Adige.

"Abbiamo ancora centri urbani vivi e vitali, con un commercio di vicinato perlopiù intatto. In altri luoghi, anche nelle nostre immediate vicinanze, la situazione è diametralmente opposta, come accade per esempio nel Tirolo orientale, dove 12 Comuni su 33 sono già privi di esercizi del commercio di vicinato", spiega il presidente dell'Unione Philipp Moser in una nota. "Centri urbani vivi e vitali - afferma - incentivano i circuiti economici locali. Allo stesso tempo, paesi e città ben funzionanti sono la base per un'imprenditoria di successo e un'elevata qualità della vita". Da Anterselva fino a Selva Gardena, numerose località terranno aperti i propri negozi nelle ore serali tra le 20.00 e le 23.00. Ora, Corvara, Lana, Scena e Ortisei hanno dato il via già in giugno.