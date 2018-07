Ue: al via semestre presidenza austriaca

(ANSA) - ROMA, 1 LUG - Con la priorità della sicurezza e del contrasto all'immigrazione illegale prende il via il semestre austriaco alla presidenza di turno del Consiglio dell' Ue: "Un'Europa che protegge" è d'altronde il motto scelto da Vienna per il suo semestre, che segue quello appena concluso della Bulgaria. L'Austria si troverà a dover trovare un'applicazione alle linee guida sulle migrazioni emerse dal vertice europeo dei giorni scorsi, a gestire i difficili negoziati sulla riforma del regolamento di Dublino sull'asilo, ma anche il rafforzamento dei confini europei e dell'agenzia Frontex, per garantire una protezione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, e il potenziamento dei rimpatri. Temi che si intrecciano con le discussioni sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue per il periodo 2021-2027. Accanto a queste, le altrettanto difficili discussioni sulla riforma dell'Eurozona e il dossier sempre più incartato della Brexit. Per il 20 settembre è previsto a Salisburgo un summit informale dei capi di Stato e di governo.