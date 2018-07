Maratona dles Dolomites, vince Elettrico

(ANSA) - BOLZANO, 1 LUG - Per il secondo anno consecutivo, il vincitore della Maratona dles Dolomites è il materano Tommaso Elettrico in 4h38'13" davanti a Igor Zanetti e Paolo Castelnovo, entrambi a 50" di distanza. L'edizione femminile è stata vinta dalla tedesca Christina Rausch in 5h19'03' davanti a Ilaria Lombardo (5h22'58"6) e Martha Maltha (5h32'27"0).

Il vincitore materano Elettrico ha dichiarato in lacrime: "Credo che oggi per me sia qualcosa di grande. È da aprile che sognavo di vincere, fare doppietta e lasciare il segno.

Quest'oggi sono senza parole. Tanta fatica, tanti sacrifici ma oggi ancora una volta si realizza un nuovo sogno." Da La Villa in Badia è partita stamattina alle 6.30 la 32esima Maratona dles Dolomites. 9.000 i ciclisti iscritti per i tre diversi percorsi con arrivo a Corvara - il più breve di 55 km con 1.780 metri di dislivello e il più lungo di 138 km con 4.230 metri di dislivello e 7 passi dolomitici da affrontare.

Come ospite d'onore alla partenza anche la legenda belga Eddy Merckx, 73 anni.