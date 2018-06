Studio teologico Bressanone, i diplomi

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - A Bressanone allo Studio teologico accademico sono stati consegnati i diplomi a conclusione della stagione 2017/18 dei "Corsi teologici brissinesi" triennali in lingua tedesca.

I corsi teologici brissinesi sono aperti a chiunque voglia volontariamente approfondire le conoscenze teologiche ma anche, nella pratica, impegnarsi a svolgere diversi servizi pastorali, dall'annuncio alla liturgia e alla Caritas. Il programma triennale, in lingua tedesca, comprende un primo anno di corso di base e due anni di corsi di approfondimento per formare collaboratori e collaboratrici all'interno delle comunità parrocchiali.

Nell'anno appena concluso i corsi base e di approfondimento diretti dal professor Christoph Amor, sono stati frequentati complessivamente da oltre 50 iscritti di diverse età, 18enni ma anche over 70. Complessivamente gli iscritti ai corsi erano 91, informa la diocesi.