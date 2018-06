Saccheggiato bancomat di San Paolo

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Presso la filiale di Banca Intesa di San Paolo di Appiano nella notte è stato fatto saltare il bancomat. Si suppone che sia stato usato dell'esplosivo. Diverse le segnalazioni che sono pervenute alle forze dell'ordine da parte dei vicini che hanno sentito l'esplosione verso le ore 3 di notte. Sono intervenuti i carabinieri di Bolzano e di San Paolo.

E' ancora sconosciuto l'ammontare del denaro sottratto. Sul posto la squadra scientifica di Bolzano per i rilievi. Le indagini sono ancora in corso.

Pochi giorni fa in Trentino era stato saccheggiato lo sportello bancomat della sede di Darzo di Storo della Cassa rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. I malviventi erano entrati in azione nella notte usando dell'esplosivo che ha frantumato l'ingresso della banca.