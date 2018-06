Bike night da Bolzano a Villabassa

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Sono 140 i ciclisti che da Bolzano nell'ambito della "Bike Night" hanno pedalato questa notte fino a Villabassa. La 4a edizione della Bike Night sudtirolese, la pedalata notturna di 100 km, ha portato gli appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia fino al centro di Villabassa lungo la ciclabile dell'Isarco e della Pusteria.

Alle ore 23 in piazza Walther è iniziato l'incolonnamento dei ciclisti per la partenza. Poi il conto alla rovescia fino a mezzanotte, quando i partecipanti - anche persone con disabilità visiva (in tandem) o motoria - sono partiti. Ad attenderli un percorso cicloturistico con tre ristori e la colazione in piazza a Villabassa. Il gruppo è sempre stato scortato dall'assistenza meccanica di Witoor.

Il fascino del pedalare al buio, un clima gradevole con il cielo stellato, il sentirsi parte di un evento unico nel suo genere ha dato l'energia a tutti i partecipanti per superare le tante ore in sella e un dislivello di oltre 1000 metri.