A22: rallentamenti in direzione nord e code per tamponamento

(ANSA) - TRENTO, 30 GIU - Problemi al traffico questa mattina lungo l'Autostrada del Brennero per traffico intenso tra Verona nord e Rovereto nord, in direzione nord, e tra Bolzano sud e Chiusa, sempre in direzione nord. Code fino a 8 km si sono inoltre formate sulla carreggiata sud, tra Egna e San Michele, a causa di un tamponamento fra tre veicoli.

Oggi l'A22 ha previsto traffico da bollino rosso in entrambe le direzioni, sia di mattina che nel pomeriggio.