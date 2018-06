Università Trento, iscrizioni a test estivi d'ammissione

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Da oggi è possibile iscriversi online (infostudenti.unitn.it/it/ammissioni) alla sessione estiva della maggior parte delle prove selettive d'ammissione ai vari corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università di Trento per l'anno accademico 2018-2019. I test si terranno nei giorni 23, 30 e 31 agosto.

Il 23 agosto prova per l'ammissione ai corsi Amministrazione aziendale e diritto, Gestione aziendale, Gestione aziendale part time e Economia e management. Inoltre prova per Comparative, European and International Legal Studies e i test per Beni culturali, Filosofia, Lingue moderne e Studi storici e filologico-letterari. Il 23 agosto test per l'ammissione a Giurisprudenza, Sociologia, Studi internazionali, Servizio sociale, Interfacce e tecnologie della comunicazione, Scienze e tecniche di Psicologia cognitiva. Il 30 e il 31 agosto prove di ammissione a Ingegneria, Fisica, Matematica, Viticoltura ed enologia e Scienze e tecnologie biomolecolari.