Cev Cup, Trentino Diatec già ammessa ai sedicesimi

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - In qualità di testa di serie, Trentino Diatec inizierà la sua avventura nella Cev Cup 2019 di pallavolo - a cui prende parte per la quarta volta - nei sedicesimi di finale, entrando in gioco solamente a fine novembre come accadrà ad altri 11 club, fra cui Kemerovo, Olympiacos, e Galatasaray, e alle squadre eliminate dalle fasi preliminari di Cev Champions League. L'avversario di Trento sarà la vincente del duello che andrà in scena nella prima metà di novembre nei trentaduesimi di finale fra gli ucraini del Lviv e gli svizzeri del Lausanne.

Oggi in Lussemburgo il sorteggio del tabellone di 2019 CEV Cup e i relativi abbinamenti del primo doppio turno di gare, i trentaduesimi di finale.