Arge Alp:presidenza passa all'Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Passaggio di consegne, al termine della 49esima conferenza dei capi di governo delle regioni dell'arco alpino, per quanto riguarda la presidenza di Arge Alp.

Dal Cantone dei Grigioni, in Svizzera, il coordinamento delle attività della comunità di lavoro transfrontaliera, per i prossimi 12 mesi, passa alla Provincia di Bolzano. Il presidente Arno Kompatscher ha spiegato che "il tema centrale di Arge Alp nel prossimo anno sarà lo sviluppo delle zone rurali. Si tratta di un argomento strettamente legato alla nostra identità di territori di montagna, nei quali far convivere l'attaccamento alla radici e l'apertura verso il mondo". Kompatscher ha ribadito a proposito dello sviluppo rurale, l'importanza di "tutelare l'agricoltura di montagna, importante non solo per le tradizioni e per la sopravvivenza delle zone periferiche, ma anche per il mantenimento della biodiversità". Kompatscher ha annunciato, infine, di voler re-introdurre il premio Arge Alp, incentrandolo sul plurilnguismo.