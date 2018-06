5 Torri, esercitazione interforze

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Le Truppe alpine saranno impegnate, mercoledì 4 luglio, nell'esercitazione multinazionale interforze "5 Torri 2018", a cui parteciperanno soldati di 14 paesi alleati ed amici e personale delle diverse forze armate.

Dove 100 anni fa era posizionato il Comando dell'artiglieria italiana ed è oggi ben visibile e visitabile un autentico museo a cielo aperto della Grande guerra, gli alpini daranno prova delle loro capacità nel saper operare in montagna, con appassionanti dimostrazioni aperte al pubblico di progressione alpinistica e manovre di soccorso in parete (con e senza elicotteri) e della capacità di sviluppare azioni militari in un ambiente particolarmente difficile e selettivo.