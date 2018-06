Università Trento, morto sociologo Enzo Rutigliano

(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - E' morto il sociologo Enzo Rutigliano, per anni docente di Storia del pensiero sociologico all'Università di Trento.

"Tutti lo ricordano come docente attento, preparato, preciso, dotato di ampia cultura, spirito critico e profonda capacità di analisi. Fin dal suo arrivo a Trento nel 1968 come studente - sottolinea l'Università di Trento in una nota - è stato protagonista della nascita e dell'evoluzione della facoltà dalle origini dell'Istituto di scienze sociali fino alla Sociologia di oggi. Rutigliano ha dato il suo contributo a scrivere la storia dell'ateneo trentino, partecipando attivamente anche al movimento studentesco della fine degli anni Sessanta".

Per ricordare la figura di Enzo Rutigliano e sottolineare il suo contributo nel disegnare lo sviluppo degli studi sociologici a Trento, il Dipartimento ha previsto un momento di ricordo che si terrà sabato 30 giugno, alle ore 11, nella corte interna di Sociologia.