Giurisprudenza bilingue,siglata l'intesa

(ANSA) - BOLZANO, 28 GIU - Il nuovo percorso dello studio bilingue integrato di giurisprudenza italiana all'Università di Innsbruck sarà orientato all'internazionalizzazione. I vertici delle quattro università di Innsbruck, Padova, Trento e Bolzano con i rispettivi rettori Tilman Märk, Rosario Rizzuto, Paolo Collini e Paolo Lugli, insieme alla presidente di Unibz Ulrike Tappeiner, hanno posto con il presidente della Provincia Arno Kompatscher e l'assessore all'istruzione e formazione in lingua tedesca Philipp Achammer le basi per la riforma del percorso formativo dello studio bilingue integrato di giurisprudenza italiana. Due gli accordi firmati nella sala della giunta provinciale a Bolzano. Il primo, sottoscritto da Kompatscher e Märk, riguarda il finanziamento del percorso formativo, che impegna la Provincia di Bolzano per cinque anni con la somma di 900.000 euro. Il secondo accordo riguarda invece la parte della didattica per il prossimo anno accademico e coinvolge i rappresentanti di tutti e quattro atenei.