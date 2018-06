Vino: al via 31/a rassegna internazionale Mueller Thurgau

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Al via domani la 31/a edizione della rassegna internazionale 'Müller Thurgau: Vino di Montagna', organizzata dal Comitato Mostra Valle di Cembra e in programma a Cembra fino al primo luglio.

Le etichette presenti sono 73, contro le 71 del 2016: 43 trentine, 12 alto atesine, 2 venete, 12 tedesche, 3 ceche e 1 ungherese. Tra gli appuntamenti clou, la 15/a edizione del concorso internazionale Vini Müller Thurgau che mira a mettere a confronto 60 Müller Thurgau dell'area alpina, italiani e non. I risultati verranno svelati nella serata di venerdì 29 giugno al Parco Tre Maestri di Cembra. Al concorso si affiancano altri momenti tecnici, tra masterclass dedicate al Müller Thurgau ed ai vini tipici del territorio, degustazioni guidate e libere presso le sale di Palazzo Maffei e visite ai vigneti.