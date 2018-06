Scuola: buste paghe insegnanti, in giugno +750 euro

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Gli insegnanti delle scuole trentine, ciascuno in base alla figura professionale ed all'anzianità, si troveranno nella busta paga di giugno 750 euro netti medi in più rispetto al mese di maggio, comprensivi degli arretrati e dei conguagli operati sugli acconti in godimento.

A partire dal mese di luglio, gli stipendi saranno a regime con i nuovi aumenti mensili contrattuali. Lo rende noto la Provincia di Trento.

I miglioramenti economici derivano dal rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, sottoscritto il 4 giugno scorso.