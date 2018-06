Rapina con aggressione a bar a Brunico

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - I carabinieri stanno indagando per una rapina messa a segno ieri sera al Bar Stazione di Brunico.

Intorno alle 21, durante l'orario di chiusura, un uomo è entrato nel locale e ha minacciato la titolare, per poi colpirla con una bottiglia. La vittima è stata poi chiusa nel retro bottega e il rapinatore è scapato con l'incasso della giornata e con la borsa della donna che comunque è riuscita a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le ricerche. La donna è stata portata in ospedale per contusioni alla testa e tenuta in osservazione di notte.