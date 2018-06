Ragazzo autistico campione di trial e testimonial pompieri

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - È l'unico ragazzo autistico in Europa che gareggia con una moto da trial, si chiama Michele Oberburger, ha 14 anni ed è di Roveré della Luna, in Trentino.

Qualche anno fa, grazie all'amicizia con la campionessa di trial Deborah Albertini, amica di famiglia, Michele ha iniziato ad appassionarsi per la moto. Nel 2016 ha eseguito la visita sportiva e ottenuto la licenza della Federazione motociclistica italiana. Da allora ha cominciato a gareggiare e nel 2017 ha vinto il percorso nero 'Master Beta'. Quest'anno Michele ha finito la terza media e continuerà la sua attività sportiva cimentandosi con l'impegnativo percorso bianco.

Oggi, Michele, accompagnato dalla mamma Alessandra, dal papà Roberto e dalla sorella Alice, è stato ricevuto nella caserma del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento dove gli è stata consegnata una maglietta speciale, con i loghi dei pompieri, la sua grande passione, che utilizzerà come divisa per gareggiare.