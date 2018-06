Orsa con cuccioli segnalata sui monti di Arco

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Da circa due settimane i forestali del Trentino hanno notato la presenza di un'orsa accompagnata dai cuccioli nelle aree di San Giovanni al Monte - Biaina - val di Tovo, sui monti sovrastanti Arco.

Si tratta di una delle 4-5 orse con piccoli dell'anno la cui presenza è stata finora documentata in Trentino.

Non è il primo anno che ciò accade: è probabile - sottolinea il Servizio foreste e fauna - che la disponibilità in questa stagione delle ciliegie costituisca il motivo principale della presenza, probabilmente temporanea, di quest'orsa in zona. Si tratta di un animale il cui comportamento è stato caratterizzato sinora dalla tendenza ad evitare l'uomo, quando possibile, e dalla mancanza di atteggiamenti aggressivi.