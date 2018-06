In Trentino 539.898 residenti al primo gennaio 2018

(ANSA) - TRENTO, 27 GIU - Al primo gennaio 2018 risiedevano in Trentino 539.898 persone, 1.294 in più dell'anno precedente, con un incremento del 2,4 per mille. E' uno dei dati contenuti nel nuovo report predisposto dall'Istituto di statistica della provincia di Trento (Ispat) che ha presentato il bilancio demografico relativo al 2017.

Nel confronto nazionale, l'Alto Adige, il Trentino, la Lombardia e l'Emilia-Romagna sono le uniche realtà che vedono aumentare la popolazione nel corso del 2017. I nati vivi residenti sono 4.495 e il tasso di natalità (nati su popolazione media residente) è di 8,3 nati per mille abitanti, superiore alla media nazionale (7,6 nati per mille abitanti). Il saldo naturale della popolazione (differenza tra nascite e decessi) è lievemente negativo (567 unità). Il saldo migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) è pari a 2.931 persone ed è superiore di circa 1.200 unità rispetto a quello del 2016.