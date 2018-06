Cable Liner altoatesino per Mosca

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Presso l'aeroporto internazionale Sheremetyevo, a Mosca, è entrato in funzione in occasione dei Mondiali di calcio 2018 un sistema di trasporto a fune completamente automatizzato che collega i terminal nord e sud, progettato e costruito in gran parte nello stabilimento di Doppelmayr Italia a Lana (Bolzano). Il Cable Liner è il primo realizzato in Russia.

L'intero percorso di due chilometri si sviluppa in un tunnel sotterraneo. I lavori di costruzione sono stati eseguiti mentre l'attività aeroportuale è proseguita come di consueto.

L'impianto è stato progettato e costruito in gran parte negli stabilimenti italiani di Lana d'Adige, in provincia di Bolzano.

Da qui sono stati spediti, con numerosi Tir, i due argani motori, le unità per le stazioni di rinvio ed i carrelli dei treni. Il sistema funziona 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

L'impianto a fune sarà gestito dalla Doppelmayr per i prossimi 15 anni.