Val di Rabbi a piedi, in bici o con bus navetta

(ANSA) - TRENTO, 26 GIU - Dal 30 giugno al 2 settembre, tutti i giorni e per tre fine settimana di settembre, la valle oltre Fonti di Rabbi, all'interno dell'area trentina del Parco nazionale dello Stelvio, sarà accessibile soltanto a piedi, in bicicletta o con i bus navetta.

Il progetto "Stelviobus Rabbi" è stato presentato questo pomeriggio alle Terme di Rabbi, nel corso di una conferenza stampa a cui ha partecipato l'assessore provinciale alle infrastrutture e all'ambiente.

"La cultura della mobilità in Europa si sta orientando verso soluzioni di sostenibilità - ha detto l'assessore Mauro Gilmozzi - con questo progetto non si chiude la Val di Rabbi, ma si apre un modo nuovo di muoversi. E' necessario intercettare nuove sensibilità che saranno decisive per il futuro turistico della valle e di tutta la comunità, per questo la Provincia sta cercando di costruire un modo diverso di muoversi all'interno del territorio".