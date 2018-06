Messner, Europa in trappola per colpa dei veti

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - "L'Europa è finita in trappola per colpa dei veti incrociati sul tema migranti. La politica è l'arte del compromesso. Se abbandoniamo questo principio, l'Europa non avrà futuro". Lo dice all'ANSA Reinhold Messner.

Per l'ex eurodeputato verde, "è imbarazzante la posizione del cancelliere Kurz che vorrebbe chiudere i confini esterni dell'Ue che l'Austria appunto non ha. Lo stesso vale per la proposta di campi profughi in Libia che Tripoli ovviamente non accetterà".

Secondo Messner, "bambini di sei anni affrontano problemi in questo modo". Il 'Re degli ottomila' accusa Kurz "di aver promesso di riportare l'Ungheria in Europa, mentre sta portando l'Austria verso l'Ungheria".

Secondo Messner, la Merkel "non ha ancora gettato la spugna, perché vuole salvare l'Ue, ma senza margini e opzioni è impossibile fare politica". "Non si rendono conto che così distruggiamo l'Ue. Purtroppo la storia si ripete e l'Europa ogni 20-30 anni fa un passo indietro, per la gioia di Trump e Putin", conclude.