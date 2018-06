Laghi altoatesini promossi a pieni voti

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Tutti gli otto laghi balneabili dell'Alto Adige sono classificati di qualità eccellente anche per il 2018. Costante monitoraggio dell'Agenzia per l'ambiente.

Con l'arrivo della bella stagione e del caldo, i laghi altoatesini sono tra le mete più gettonate di residenti e turisti.

Si può fare dunque tranquillamente il bagno nel lago grande di Monticolo, nel lago piccolo di Monticolo, nel lago di Caldaro, nel lago di Fiè, nel lago di Costalovara, nel lago di Tret e nel lago di Favogna. Unica eccezione è il lago di Varna per il quale vige il divieto di balneazione fino all'8 luglio per operazioni di recupero di materiale bellico; nulla da eccepire, però, per la qualità delle sue acque. L'attività di monitoraggio e sorveglianza delle acque di balneazione degli laghi altoatesini, come ogni anno, è iniziata in aprile per proseguire sino alla fine di settembre. Su questi laghi ogni mese i tecnici del laboratorio biologico provinciale effettuano test e prove legati alla qualità dell'acqua.