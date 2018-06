Decolla stagione rifugi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - In Alto Adige con l'arrivo dell'estate parte anche la stagione delle escursioni in alta quota, e di conseguenza riaprono i rifugi alpini. Sono 90, in totale, le strutture presenti in Alto Adige (quasi tutte hanno aperto i battenti in giugno), e 26 di queste sono di proprietà della Provincia: dal rifugio Porro, a quota 2.420 metri, sino al rifugio Ponte di ghiaccio, riaperto dopo la ricostruzione nel 2017.

A partire dalle prossime settimane, inoltre, la lista dovrebbe arricchirsi con la riapertura del rifugio presso il Sasso Nero, la cui inaugurazione è in programma il 21 luglio. Il passaggio delle strutture dallo Stato alla Provincia è datato 1999, parte dei rifugi si trovavano in un cattivo stato di manutenzione, e tra i problemi incontrati (e risolti) vi sono state le questioni legate alle concessioni e ai bandi per la gestione. La Provincia stanzia 550.000 euro all'anno per la manutenzione. Il 95% dei rifugi è allacciata alla banda larga grazie ai collegamenti satellitari.