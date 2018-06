Bolzano per apertura domenicale soft

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - La Provincia di Bolzano ha accolto favorevolmente l'annuncio del ministro Di Maio per una revisione delle aperture domenicali. "L'apertura selvaggia dei negozi di domenica non aiuta all'economia, non fa crescere i consumi, anzi mette in difficoltà i piccoli negozi", ha detto il governatore Arno Kompatscher che ha annunciato una lettere a Di Maio per chiedere il passaggio delle competenze in materia alla Provincia autonoma.

Kompatscher, infatti, ipotizza un modello soft con aperture domenicali solo nei centri turistici e nei grandi centri urbani.

"L'Alto Adige - ha detto - potrebbe diventare apripista per questo modello di best practice".