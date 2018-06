Astat, altoatesini sono longevi

(ANSA) - BOLZANO, 26 GIU - Secondo l'Astat, la speranza di vita, in provincia di Bolzano, si attesta a 81,1 anni per i maschi e 85,9 anni per le femmine. L'aspettativa di vita di entrambi i sessi, in Alto Adige, è dunque al di sopra della media nazionale, che si attesta a 80,6 anni per gli uomini e 85 anni per le donne. Nella regione Trentino-Alto Adige, visto che i dati sono disponibili separatamente per le due province solo dal 1992, l'aumento della speranza di vita tra il 1976 ed il 2016 è stato superiore ai 10 anni, con un rallentamento della crescita nell'ultimo decennio.