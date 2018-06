Aperto collegamento ciclopedonale Taio-Dermulo

(ANSA) - TRENTO, 26 GIU - Inaugurato in val di Non un nuovo collegamento ciclopedonale tra Taio e Dermulo.

L'opera, progettata dai tecnici del Servizio opere stradali e ferroviarie della Provincia autonoma di Trento, è il naturale prolungamento della Taio-Sabino aperta nel 2014. Il nuovo tratto, lungo circa 2 km - ha sottolineato l'assessore provinciale alle infrastrutture e all'ambiente, Mauro Gilmozzi - costituisce un tassello importante per la realizzazione del collegamento ciclabile della valle dell'Adige con la valle di Sole, dove si registrano rispettivamente circa 150 mila e 85 mila passaggi all'anno.