Poche domande per reti antilupo

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - La Provincia di Bolzano ha stanziato contributi per la realizzazione di 34 chilometri di recinzioni antilupo su 22 alpeggi. Le domande comunque sono poche, gli allevatori non sono infatti convinti dell'utilità delle reti, scrive il Dolomiten.

"Non abbiamo alternative", dice invece al giornale Oswald Schwarz, dell'associazione degli agricoltori di montagna. L'iter legislativo avviato dall'assessore Arnold Schuler per consentire, con un'apposita legge provinciale, l'abbattimento di lupi 'problematici' è infatti ancora lungo. Per le reti antilupo la Provincia di Bolzano ha preventivato quest'anno contributi per complessivamente 200.000 euro. I fondi saranno comunque stanziati solo in autunno, dopo una verifica del reale utilizzo delle recinzioni.