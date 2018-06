Nasce Tess Lab in Progetto Manifattura

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Sviluppo sostenibile, energie del futuro e qualità della vita saranno i temi principali di Tess Lab, centro per "Laboratori di tecnologie e servizi per la sostenibilità". L'iniziativa sorgerà a Progetto Manifattura, il polo green di Trentino Sviluppo a Rovereto.

Oggi è stato firmato un protocollo d'intesa tra il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico e lavoro della Provincia autonoma di Trento, Alessandro Olivi, il presidente di Trentino Sviluppo, Flavio Tosi, il rettore dell'Università di Trento, Paolo Collini, e il segretario generale di Fondazione Kessler, Andrea Simoni. L'accordo dà il via alla ristrutturazione di quello che era il 'Magazzino Stampati' della Manifattura Tabacchi, in un'area di 700 metri quadrati, e al successivo allestimento di 5 laboratori. Qui saranno attivati progetti didattici, di ricerca applicata e prototipazione, in stretta collaborazione con il mondo dell'industria. L'investimento complessivo sarà di 6 milioni di euro e l'inaugurazione è fissata per il 2019.