Di Fede nominata direttore generale Assb

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - In esito alla selezione per il ruolo di direttore generale dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano, la giunta comunale ha deciso di affidare tale incarico a Liliana Di Fede. In passato Di Fede è stata sindaco di Laives e segretario del Pd altoatesino.

La giunta ha stabilito il relativo coefficiente dell'indennità di funzione nella misura di 2,5. Da rilevare che il vigente contratto di comparto del personale dirigenziale, prevede specificamente per la direzione di Assb una indennità di funzione da un minimo di 2,5 ad un massimo di 3,0. Anche alla precedente direttrice era stato assegnato il coefficiente 2,5.