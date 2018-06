Commiato, Kompatscher incontra Mennitti

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Questa mattina il generale Massimo Mennitti che lascia il comando della Legione Trentino-Alto Adige dell'Arma dei Carabinieri è stato ricevuto a Palazzo Widmann dal presidente della Provincia, Arno Kompatscher, per una visita di commiato.

Nato a Silandro, il generale dei Carabinieri è stato comandante regionale dall'autunno del 2015, "rafforzando ulteriormente la buona collaborazione istituzionale con l'amministrazione provinciale", sottolinea Kompatscher. Il governatore ha ricordato in maniera particolare gli ottimi risultati raggiunti non solo per quanto riguarda il controllo del territorio, ma anche per la formazione di carabinieri bilingui. "Il generale Mennitti - spiega Kompatscher - ha dimostrato una grande sensibilità al tema del bilinguismo, dovuta anche al fatto che conosce perfettamente anche il tedesco. Il suo impegno in questo settore è stato lodevole e ha portato a risultati concreti. Penso, ad esempio, ai bandi per allievi marescialli bilingui", ha detto Kompatscher.