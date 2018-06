A Trento servizio micologico dal 2 luglio

(ANSA) - TRENTO, 25 GIU - Anche quest'anno il servizio di controllo dei funghi raccolti sarà operativo a Trento grazie al protocollo d'intesa firmato tra Comune, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Gruppo micologico "G. Bresadola". Rispetto agli altri anni le giornate saranno il lunedì, il mercoledì e il sabato, informa il Comune.

Il servizio micologico si svolgerà presso la casetta collocata in piazza Vittoria nel periodo 2 luglio - 29 ottobre con orario 8-10 ad esclusione dei giorni festivi. Il servizio verrà svolto di norma con l'impiego di due esperti micologi a rotazione ed è mirato a fornire consulenze gratuite ai cittadini per la verifica della commestibilità di funghi raccolti per il consumo personale, oltre che supporto alla certificazione dei funghi destinati alla vendita. Contribuisce inoltre a "rendere consapevoli le persone rispetto ai rischi sanitari-alimentari connessi alla commestibilità dei funghi".