Elezioni: Svp, capolista è Kompatscher

(ANSA) - BOLZANO, 23 JUN - Il presidente della giunta altoatesina Arno Kompatscher è stato votato con un consenso del 95,8% come capolista della Südtiroler Volkspartei per le elezioni provinciali che si svolgeranno il 21 ottobre in Alto Adige. Kompatscher nel suo intervento alla conferenza della Stella alpina, che si è svolto a porte chiuse a Varna, in Valle Isarco, ha sottolineato "l'importanza di rimanere sulla via del successo sudtirolese." La campagna elettorale, ha detto Kompatscher, sarà incentrata sui temi dell'Autonomia e delle pari opportunità "per mantenere un Sudtirolo vivibile". Il segretario politico Philipp Achammer invece ha fatto appello alla forza e alla stabilità del Sudtirolo come leitmotiv per la campagna elettorale per poter "salvaguardare questa meravigliosa terra, la nostra Heimat (patria)".

La Svp si presenta con 35 candidati, tra cui 12 donne, e si auspica di ottenere nuovamente la maggioranza in consiglio provinciale ovvero 18 mandati come in questa legislatura.